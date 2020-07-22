Osmaniye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı Osmaniye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Osmaniye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantıda, eylem planının uygulanmasında kurumlara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda kurumlarımızın koordineli olması, atılan adımları da başarılı kılacaktır." dedi.

Toplantıda kurum müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA