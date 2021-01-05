Osmaniye'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 234 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 234 zanlı tutuklandı

05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:37
Osmaniye'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 234 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 2020 yılı içinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 234 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de 2020 yılı içinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 234 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2020 yılı içinde kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili düzenlenen 153 operasyonda 290 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 281'i adli kontrol ya da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında gümrük kaçağı 497 cep telefonu, 1 milyon 703 bin 7 makaron, 16 bin 901 paket sigara, 354 kilogram tütün, 490 bin 740 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 330 litre kaçak içki, 136 tarihi eser, 78 emtia olarak nitelendirilen kaçak malzeme, 4 tabanca, 17 şarjör, 2 av tüfeği, 415 tabanca mermisi, 42 tüfek fişeği, 131 tabanca parçası ile 21 sahte nüfus cüzdanı, 14 sahte sürücü belgesi, 28 adet 100 liralık, 22 adet de 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2020 yılı içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 1551 operasyonda 1754 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan adliyeye sevk edilen 225'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanlar adli kontrol ya da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 308 kilogram esrar, 10 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 881 gram eroin, 3 kilo 462 gram metamfetamin, 4 bin 541 uyuşturucu hap, 10,56 gram kokain ile 0,64 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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