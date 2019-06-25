Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu

Osmaniye'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 86 kilogram kıyılmış tütün, bir kilo 700 gram nargile tütünü, 246 paket kaçak sigara, 2 bin 680 makaron sigara, 10 bin 400 kaçak makaron, 7 bin 400 bandrollü makaron, 462 uyarıcı hap ve 7 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Polis, kaçak malları sattığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA