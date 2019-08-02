Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

Osmaniye'de polisin durdurduğu otobüsteki iki yolcuya ait bavullarda 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol denetiminde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki İ.Y ve H.K isimli yolculardan şüphelenen ekipler, şüphelilerin bavullarında arama yaptı. Yapılan aramada iki bavulda toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA