Osmaniye'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Y.E, M.B, İ.H.B, Y.E. ve H.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen, kazıda kullanılan iki dedektör ile iki kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA