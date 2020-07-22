Osmaniye'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.
22.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:35
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Y.E, M.B, İ.H.B, Y.E. ve H.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen, kazıda kullanılan iki dedektör ile iki kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA