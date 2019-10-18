Osmaniye'de kaçak kazı operasyonu
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Lalegölü köyü Gökosman mevkisinde bulunan birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan R.B., S.A., A.D., İ.B., B.C. ve H.A.C. kazı malzemeleri ile yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.