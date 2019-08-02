Osmaniye'de kaçak içki operasyonu

Osmaniye'de polis ekiplerinin bir fotoğrafçı dükkanında yaptıkları aramada 8 litre 875 mililitre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Toprakkale ilçesinde bir fotoğrafçı dükkanında arama yaptı.

Yapılan aramada şu şişeleri içinde 8 litre 875 mililitre el yapımı kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA