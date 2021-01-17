Osmaniye'de kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları imha edildi
17.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:01
Osmaniye'de kaçak avcılık için kullanıla 39 ses cihazı, silindirle ezilerek imha edildi.
Osmaniye'de kaçak avcılık için kullanıla 39 ses cihazı, silindirle ezilerek imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, 2020 yılında sorumluluk alanlarında yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaparken kullanılan 39 ses cihazı ele geçirildi.
Ele geçirilen cihazlar, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde üzerlerinden silindirle geçilerek imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner