Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

27.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:38

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları panelvan minibüste arama yaptı. Aramada, biner litrelik 3 plastik tankerde karışım akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın, özel olarak hazırlanmış pompa düzeneği ile aktarımının yapıldığını belirleyen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıt ve minibüse ise el konuldu.

Kaynak: DHA