Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti

OSMANİYE'de polisin düzenlediği operasyonlarda, 12 bin litre kaçak akaryakıt ve 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin düzenlediği operasyonlarda, 12 bin litre kaçak akaryakıt ve 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.İl merkezinde tespit edilen başka bir adreste yapılan aramada ise 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Her iki soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Bülent Ersoy Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Necip Uysal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:30:53. #1.14#
title