Osmaniye'de Kablo Hırsızlığı
Toprakkale ilçesinde karayollarına ait enerji nakil kablosu çalındı.
Toprakkale ilçesinde karayollarına ait enerji nakil kablosu çalındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Toprakkale Viyadüğü mevkisinde kablo hırsızlığı yapıldığına dair ihbar aldı.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Bakım İşletme Şefliğine ait enerji nakil hattından 142 metre kablonun çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.