Osmaniye'de kablo hırsızları yakalandı

Osmaniye'de piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan kabloları çalan hırsızlık şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan kabloları çalan hırsızlık şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Raufbey Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kameraları inceledi. Görüntülerden kabloları çalan şahısların daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.L., F.K. ve G.O. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar saklandıkları adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada kablolar da ele geçirildi.

Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 80 bin lira olduğu öğrenilirken, hırsızlık şüphelisi şahıslar gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı