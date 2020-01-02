Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

02.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:55
Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarını çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları 1 adet oksijen tüpü, 1 adet oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.


Şüpheliler A.A. ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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