Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

02.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:55

Osmaniye'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarını çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları 1 adet oksijen tüpü, 1 adet oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.



Şüpheliler A.A. ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA