Osmaniye'de kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
03.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:18
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki bir kuruma ait kabloyu çalmaya çalışan M.Z. (30) ve N.Ö'yi (28) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek