Osmaniye'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarma ekiplerince Kadirli ve Sumbas ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince Kadirli ve Sumbas ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İki ayrı ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Akdam köyünde F.T. ve Kadirli ilçesi Kiremitli köyünde O.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Dora" nın da katıldığı aramalarda 22 kilo 36 gram esrar, 47 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlılar F.T. ve O.S. gözaltına alındı.