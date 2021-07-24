Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
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Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Osmaniye'de emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Osmaniye Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un da katıldığı denetimde, Osmaniye-Kadirli, Osmaniye-Kozan, Osmaniye-Adana ve Osmaniye-Gaziantep kara yolları ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik kurallarına uymayan araçlar helikopterle havadan tespit edildi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası verildi.

Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi
Jandarma ve emniyetten helikopterli trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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