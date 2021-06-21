Osmaniye'de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu
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Osmaniye'de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu

Osmaniye'de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş, evinde arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Osmaniye'de Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş, evinde arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Mehmet Eren Apartmanı'nda meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş H.D.'yi telefonla arayan arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine H.D.'nin evine gelen arkadaşları kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine daha da meraklanan arkadaşları eve çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları H.D.'yi başından silahla vurulmuş olarak hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Uzman çavuşun yanında birde tabanca bulundu.

H.D.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu
Osmaniye'de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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