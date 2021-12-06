Osmaniye'de jandarma ekipleri, 108 yaşındaki kadını ziyaret etti - Haberler
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Osmaniye'de jandarma ekipleri, 108 yaşındaki kadını ziyaret etti

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de jandarma ekipleri, 108 yaşındaki kadını ziyaret etti

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü münasebetiyle 108 yaşındaki Emine Kederoğlu'nu evinde ziyaret etti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü münasebetiyle 108 yaşındaki Emine Kederoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Kadirli'de ikamet eden 108 yaşındaki Emine Kederoğlu'nun ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Kederoğlu'nun seçme ve seçilme hakkıyla ilgili düşünce ve görüşlerinin alındığı ve konu hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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