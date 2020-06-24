Osmaniye'de itfaiyeciler yuvasından düşen kırlangıç yavrusu için seferber oldu
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Osmaniye'de itfaiyeciler yuvasından düşen kırlangıç yavrusu için seferber oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen kırlangıç yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yuvasına kondu.

Osmaniye'de itfaiyeciler yuvasından düşen kırlangıç yavrusu için seferber oldu
24.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:38

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen kırlangıç yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yuvasına kondu.

Kadirli Belediye Binasının 4. katındaki saçak arasındaki yuvasından kırlangıç yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kutuya konularak su verilen kırlangıç yavrusu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına geri konuldu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kuşun yuvasından düştüğünü görerek itfaiyeye haber veren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kırlangıç yavrusunu yerde görüp itfaiyeye haber veren Yiğit Aslansofuoğlu da insanlık görevini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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