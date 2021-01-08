İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'nde 5 iş yerinden camların kırılarak ürün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından hırsızlıkları E.Ç'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan E.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlının bir iş yerinin camını kırması ve ürün çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek