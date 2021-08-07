Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Osmaniye'de iki iş yeri ile bir halk otobüsünden para, banka kartı ve parfüm çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki iş yeri ile bir halk otobüsünden para, banka kartı ve parfüm çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre, Fakıuşağı ve Dumlupınar mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerleri ile halk otobüsündeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler para, parfüm ve banka kartını çalan şahsın daha önceden 43 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan O.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fizik takibin ardından kısa sürede yakalanan O.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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