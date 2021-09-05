Osmaniye'de iş yerinden kablo çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye'de bir iş yerinden kablo çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de bir iş yerinden kablo çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bulunan bir iş yerine ait kablolar çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kabloları çalan şahısların U.A. ve E.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların bulunduğu adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahıslar çaldıkları kablolarla birlikte gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından U.A. ve E.A. adliyeye sevk edilirken çalınan kablolarda iş yeri sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı