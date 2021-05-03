Osmaniye'de iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 5065 sokakta bulunan bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin M.A.K olduğunu belirledi.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner