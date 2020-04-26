Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Osmaniye, Düziçi, Sabah, Güncel, Haber

Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde camı taşla kırılan iş yerindeki cep telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

26.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:18
Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde camı taşla kırılan iş yerindeki cep telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Refik Cesur Bulvarı'nda sabah saatlerinde geldiği dükkanının camının kırık olduğunu, vitrindeki cep telefonlarının çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde iş yerinin camını taş atarak kıran şüphelinin vitrindeki cep telefonlarını çalarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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