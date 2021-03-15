Osmaniye'de iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 67 bin 388 lira ceza kesildi
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Osmaniye'de iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 67 bin 388 lira ceza kesildi

15.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:17
Osmaniye'de iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 67 bin 388 lira ceza kesildi

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye, 67 bin 388 lira ceza verildi.

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye, 67 bin 388 lira ceza verildi.

İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazimoğlu Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlılara, kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 67 bin 388 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamaya yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

İş yerinde yapılan incelemede, polis baskınında saklanmak için havalandırma boşluğuna açılan gizli geçit bulundu.

Aramalarda ayrıca, operasyon sırasında çöp tenekesine atılmış oyun kağıtları ile üzerinde kumar borçlarının yazılı olduğu tahmin edilen bir defter de ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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