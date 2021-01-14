Osmaniye'de iş yeri tabelalarının Türkçeye uygunluğu denetlendi

Osmaniye'de polis, İl Göç İdaresi ve zabıta ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait tabelaların Türkçeye uygun olup olmadıkları denetlendi.

Osmaniye'de polis, İl Göç İdaresi ve zabıta ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait tabelaların Türkçeye uygun olup olmadıkları denetlendi.

Arapça tabelaların Türkçe tabela standartlarına uyum sağlaması amacıyla düzenlenen denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, İl Göç İdaresi ve Osmaniye Belediye zabıtası ekipleri, iş yeri sahiplerini tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Türkçe, yüzde 25'lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi konusunda uyarılarda bulundu ve değiştirmeleri konusunda süre tanıdı.

Ekipler, verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı iş yerlerine idari para cezası kesileceği ve işlem yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner