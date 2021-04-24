Osmaniye'de iş yeri sahibini oyalayarak cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de iş yeri sahibini oyalayarak cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de iş yeri sahibini oyalayarak cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de cep telefonu satan iş yerinin sahibini oyalayarak tezgahta bulunan telefon bataryalarını çalan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de cep telefonu satan iş yerinin sahibini oyalayarak tezgahta bulunan telefon bataryalarını çalan zanlı tutuklandı.

Raufbey Mahallesi'nde cep telefonu satan iş yerinden 1000 lira değerinde telefon bataryası çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından M.T. olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının iş yeri sahibini oyalayarak tezgahta bulunan bataryaları çalma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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