Osmaniye'de ipek yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Osmaniye'de ipek yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
21.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:32
Osmaniye'de ipek yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Tahtacı'nın (57) kullandığı 27 AEZ 375 plakalı ipek yüklü tır, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet Tahtacı, olay yerine sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA