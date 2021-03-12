Osmaniye'de insan ticareti ve taciz suçlarından 3 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de insan ticareti ve taciz suçlarından 3 kişi tutuklandı

12.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:52
Osmaniye'de insan ticareti ve taciz suçlarından 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarından gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarından gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Sakarcalık köyünde insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda A.A. ve F.M. isimli Suriye uyruklu şahıslar ile R.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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