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Osmaniye'de inşaattan düşen işçi öldü

Osmaniye'de inşaattan düşen Suriye uyruklu işçi öldü.

23.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:40
Osmaniye'de inşaattan düşen işçi öldü

Osmaniye'de inşaattan düşen Suriye uyruklu işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Hösem Elturku (30) Alibeyli Mahallesi'ndeki inşaatın 10. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Elturku'nun öldüğünü belirledi.

Elturku'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elturku'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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