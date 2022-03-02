Osmaniye'de inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaat malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaat malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde bir inşaata alanından çalınan malzemelerle ilgili çalışma başlattı. İnşaat alanının bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler demir ve kablo gibi malzemeleri çalan şüphelinin E.K. odluğunu belirledi. Şüpheli JASAT ve Kadirli ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.K. adliyeye sevk edilirken çalınan inşaat malzemeleri de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Kadirli, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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