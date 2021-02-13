Osmaniye'de imam ve cemaat caminin bakım ve onarımını yapıyor
13.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:36
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Harputlu Hoca Camisi'nin bakım ve onarımı, imam ve cemaat tarafından gerçekleştiriliyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Harputlu Hoca Camisi'nin bakım ve onarımı, imam ve cemaat tarafından gerçekleştiriliyor.
Cami imamı Ali Saygılı, cemaatle camiyi güzelleştirmek ve daha kullanışlı hale getirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.
Saygılı, çalışmaları hafta sonu da sürdürdüklerini dile getirdi.
Vatandaşlardan Fahri Demir de gönül birliğiyle caminin onarımlarını yaptıklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek