Osmaniye'de imam, "askıda gıda paketi" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor
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Osmaniye'de imam, "askıda gıda paketi" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de imam, 'askıda gıda paketi' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, imam tarafından hayırseverlerin desteğiyle başlatılan "askıda gıda paketi" uygulamasıyla ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, imam tarafından hayırseverlerin desteğiyle başlatılan "askıda gıda paketi" uygulamasıyla ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor.

Tapaçlar İmam Hatip Camisi imamı Uğur Topaktaş, yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya çalıştıklarını kaydetti.

İçerisinde kuru gıdaların bulunduğu paketleri caminin içerisinde ve bahçesinde bulunan askılıklara astıklarını ifade eden Topaktaş, "Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle evden çıkamayan ve çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Hazırlanan gıda paketlerini bahçede ve cami içerisindeki askılara taktık. Camiye gelen vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor. Tespit ettiğimiz vatandaşlardan gelebilenleri buraya davet ediyoruz, askıdan alıp gidiyorlar. Gelemeyenlere ise biz ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Topaktaş, hedeflerinin 500 aileye gıda paketi ulaştırmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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