Osmaniye'de "İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı" yapıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, "İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, "İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı" gerçekleştirildi.

"İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı", Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Karatepe Aslantaş Müzesinin altyapı, yürüyüş yolu, ışıklandırma sistemi, sinevizyon ve tabelalarıyla tamamlandığını belirten Torun, "Karatepe Aslantaş Müzesi, UNESCO Kültür Mirası dünya tescil listesine girmesi nedeniyle artık turizm destinasyonunda önemli bir yere sahiptir. Toprakkale Kalesi, Düziçi Harun Reşit Kalesi'nde bütün altyapı çalışmaları da tamamlandı." dedi.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen da Türkiye'nin turizm ve kültür markasını bütün dünyaya duyurmak, yaymak ve geliştirmek istediklerini söyledi.

Her ili kültür, turizm markası yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Türkmen, "Paydaşlarımızla yaptığımız bu 80. tanıtım toplantımız oldu. 3 Aralık'tan bu yana 80 günde 80 ilimizi dolaştık. Bu toplantıları her ilde yaptık. Burada amacımız Osmaniye'yi nasıl daha iyi tanıtabileceğimizi birlikte çalışmak. Bu noktada paydaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. Birçok ilimizde destinasyon yönetimi konusunda çalışmalar başlamış durumda." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman