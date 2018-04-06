Osmaniye'de İlk Çeyrekte İhracat Yüzde 54 Arttı

Osmaniye'de yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Son yıllarda özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde demir-çelik yatırımlarının artması ile birlikte ihracatta önemli artış gösteren Osmaniye'de, 2018 yılının ilk çeyreğinde, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5 basamak yükselerek en çok ihracat yapan 34. il oldu.

Yılın ilk çeyreğinde 68 milyon dolar ile Osmaniye ihracatının yüzde 79'unu çelik ihracatı oluştururken, 5,5 milyon dolar ile yüzde 8'ini tekstil ve hammaddeleri ihracatı ve yüzde 13'ünü diğer sektör ihracatları oluşturdu.

Bu dönemde 51 ülkeye irili ufaklı ihracat gerçekleştiren Osmaniye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise 42 milyon dolar ile Yemen oldu. Bu ülkeyi, 8 milyon dolar ile İsrail ve 3 milyon dolar ile Portekiz izledi. - OSMANİYE