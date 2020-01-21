Osmaniye'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

21.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:06

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.



Vali Coşkun, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda gerçekleşen toplantıda, il genelinde planlanan 185 projeden 110'unun tamamlandığını, 39'unun devam ettiğini, 2'sinin ihale aşamasında olduğunu, 1'inin ihale edildiğini, 3'ünün yer teslimi yapıldığını, 8'inin tasfiye edildiğini ve 22'sine de henüz başlanamadığını söyledi.



Devam eden projelerle ilgili bilgi veren Coşkun, "2019 yılında projelere ayrılan ödenek miktarı 511 milyon 833 bin lira. Bu ödenekten 439 milyon 818 bin harcama yapılarak yüzde 86 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 39,5'lik pay ile ulaştırma sektörüne, yüzde 30,3'lük pay ile eğitim, yüzde 9,6'lık payla sağlık sektörüne yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.



Toplantıda, yapımı biten ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: AA