Osmaniye'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünün deposundan kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünün deposundan kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünün deposundan kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün deposundan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini ve adresini belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla 2 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların adreslerinde ele geçirilen kablolar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman