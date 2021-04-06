Osmaniye'de İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Osmaniye'de İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Osmaniye'de İl Afet Riski Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldıÖğretmenevindeki toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, depreme karşı her önlemin alınacağını söyledi.

Osmaniye'de İl Afet Riski Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı

Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, depreme karşı her önlemin alınacağını söyledi.

Kurumların afet yönetiminde koordineli yönetim sistemlerini kullanması için çalışma yapıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bugüne kadar çok büyük afetler yaşadı. Son dönemlerde afet yönetiminde dünyaya örnek olacak başarılara imza atık. Afetler konusunda vatandaşımızın da bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Afetlerin zamanını önceden kestirmek mümkün olmadığı için bir an önce hazır olmak, binalarımızın depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Bu konuda devletimizin desteği var. Biz de bu anlamda vatandaşlarımıza destek olacağız."

Toplantıda, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut tarafından bilgilendirme yapıldı, slayt izletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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