Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Recep Yıldırım idaresindeki 80 GV 361 plakalı otomobil, Göllüler Mahallesi'nde, Ali Kistik'in kullandığı 80 AJ 909 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek