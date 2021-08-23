Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Yıldırım idaresindeki 80 GV 361 plakalı otomobil, Göllüler Mahallesi'nde, Ali Kistik'in kullandığı 80 AJ 909 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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