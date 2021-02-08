Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 80 ABS 027 ile 80 GD 034 plakalı iki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastenesi ve özel sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman