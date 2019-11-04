Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

04.11.2019 17:52
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İsmet Bölücek'in kullandığı otomobil, Osmaniye-Kadirli yolu Gökçedam köyü yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.


Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Bölücek, Meryem Bölücek (7) ve 1 aylık bebek Temir Mustafa Bölücek yaralandı.


Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Temir Mustafa Bölücek kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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