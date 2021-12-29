Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kırmıtlı Köyü civarında meydana geldi. Ali Usta idaresindeki 80 EU 545 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yabancı ülke plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta hurdaya dönerken araç şoförü Ali Usta olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yapan araçlarda bulunan 2 kişide yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla Kadirli-Osmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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