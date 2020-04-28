Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı 5 yaralı Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan E.C.S., B.K. ve Z.M. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA