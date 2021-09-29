Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaraladı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habip K. idaresindeki 80 AAD 751 plakalı otomobil ile Hayrullah H. idaresindeki 80 LN 871 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Habip K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve H.K. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE