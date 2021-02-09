Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 ABS 027 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye çıkan 80 GD 034 palakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta yaralanan 3 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı