Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 33 ALY 84 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyrederken ara sokaktan çıkan İ.K. idaresindeki 80 DG 383 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken kazada sürücülerden İ.K. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan İ.K. ile M.T. olay yerinde hazır bekletilen ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri

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