Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:40
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

??????? Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

??????? Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.O'nun kullandığı 34 HH 2794 plakalı otomobil, Refik Cesur Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 ABM 78 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada sürücü M.O ile diğer araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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