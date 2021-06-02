Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin durdurduğu iki yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4'ü Afgan, 14'ü Suriyeli, 18 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de polisin durdurduğu iki yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4'ü Afgan, 14'ü Suriyeli, 18 kaçak göçmen yakalandı. Otobüslerdeki 3 şoför hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 kara yolunda, şehirlerarası otobüs firmalarına yönelik çalışma yapıldı. Kontrollerde durdurulan 2 yolcu otobüsü içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 4'ü Afganistan, 14'ü Suriye uyruklu toplam 18 kaçak göçmenin, resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, tercüman aracılığıyla alınan ifadelerin ardından sınır dışı edilmek üzere Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

OTOBÜSLER 10 GÜN SEFERDEN MENDEDİLDİ

Öte yandan, otobüs şoförleri M.E.A., M.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şoförler hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) Kodu alınmadan yolculuk yaptığının belirlenmesi üzerine 2 otobüs 10 gün seferden menedildi. 


Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:00:29. #1.16#

title