Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye merkezde iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
06.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:50

Osmaniye merkezde iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Alibekirli Mahallesi 10 sokakla, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni bağlayan mevkide meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucu motosikletlerde bulunan İsmail Koyun, Yalçın Karayılan, Osman Köse, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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