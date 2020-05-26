Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Osmaniye'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
26.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:19

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kuşcu köyünde, Oğuzhan C. idaresindeki 80 DU 957 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Hüseyin C'nin kullandığı 80 DD 974 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Oğuzhan C. sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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